27 июля, 14:36,
обновлено 27 июля, 15:12

Рост товарооборота РФ с Африкой потребует подключения банков к системе торговли в рублях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Увеличение товарооборота РФ с Африкой потребует перехода к расчетам в национальных валютах, рублях, подключения африканских банков к системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Рост товарооборота еще потребует усилий в других сферах. На повестке - это переход расчетов в национальные валюты, это подключение банков африканских системе передачи финансовых сообщений, переводы на расчеты в рублях, потому что Африка все-таки привыкла работать в долларах, евро и так далее", - сказал он. 

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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