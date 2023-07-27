Рост товарооборота РФ с Африкой потребует подключения банков к системе торговли в рублях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Увеличение товарооборота РФ с Африкой потребует перехода к расчетам в национальных валютах, рублях, подключения африканских банков к системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Рост товарооборота еще потребует усилий в других сферах. На повестке - это переход расчетов в национальные валюты, это подключение банков африканских системе передачи финансовых сообщений, переводы на расчеты в рублях, потому что Африка все-таки привыкла работать в долларах, евро и так далее", - сказал он.