Минэкономразвития РФ анонсировало открытие производства в Египте в рамках проекта ОЭЗ

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что основными направлениями являются создание условий для защиты инвестиций и формирование зон свободной торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Новое производство будет запущено до конца текущего года в Египте в рамках проекта особой экономической зоны. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах саммита Россия - Африка.

"У нас, например, есть проект по особой зоне в Египте, у нас там две площадки, вторая площадка на берегу Красного моря, очень удобно. И мы рассчитываем до конца года тоже там новое производство открыть и логистику открыть. То есть тоже сделать свой хаб для Африки", - сказал он.

Решетников отметил, что основными направлениями, в рамках которых государство в первую очередь будет оказывать поддержку компаниям, готовым выходить на африканский рынок, являются создание условий для защиты инвестиций и формирование зон свободной торговли. "С этой точки зрения у нас есть шесть соглашений с африканскими странами о защите и поощрении инвестиций, которые, в общем, дают неплохую рамку защиты, еще с двумя мы ведем переговоры", - сказал глава Минэкономразвития.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.