В Петербурге приостановили лицензию на продажу спиртного в "Пятерочках"

X5 Group принимает меры по разрешению ситуации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была приостановлена, X5 Group (управляет сетью "Пятерочка") принимает меры по разрешению ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе X5.

"Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий", - заявили в компании.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22 тыс. 682 магазина, в том числе 20 тыс. 248 магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".