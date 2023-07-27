Алжирский производитель вина намерен выйти на российский рынок

Речь идет о компании Grands Crus

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Алжирский производитель вина Grands Crus намерен выйти на российский рынок, который считает перспективным. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС на полях экономического и гуманитарного форума Россия - Африка Рамзи Слимани - генеральный директор компании, которая является вторым крупнейшим частным производителем вин в Алжире.

"Мы внимательно изучили тенденции и решили попробовать выйти на российский рынок, найти дистрибьюторов для нашей продукции. Россия - очень привлекательный, перспективный рынок", - отметил Слимани.

Он отметил, что его компания существует с 2001 года и поставляет вина, в частности, во Францию и США, где они пользуются хорошим спросом.

"Алжир был частью Римской империи, затем колонией Франции, поэтому имеет мощные традиции виноделия, несмотря на то что страна является исламской. Климат благоприятен для выращивания винограда, что хорошо сказывается на качестве вина", - указал гендиректор компании.

После начала специальной военной операции на Украине несколько крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Bacardi, Dewar’s, William Lawson’s), приостановили продажи в РФ либо объявили об уходе из страны.

Алжир входит в число ведущих торговых партнеров РФ в Африке (2-е место после Египта). По данным ФТС РФ, товарооборот между странами в 2021 году составил $3 млрд, увеличившись на 3,2% по сравнению с 2020 годом В структуре российского экспорта ($2,989 млрд, почти 99% объема товарооборота) преобладают машины, оборудование и транспортные средства (около 66%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22,33%). Россия импортирует в основном продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (71,7%), продукцию химической промышленности (11,77%). Для координации сотрудничества действует межправительственная Российско-алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Российско-алжирский деловой совет.