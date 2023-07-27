В Сокольниках более 120 электробусов вышло с начала года на маршруты с площадки "Камаз"

Автобусы пришли в столицу по крупнейшему в Европе контракту на поставку инновационного городского транспорта

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Площадка ПАО "Камаз" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) с начала года передала в эксплуатацию на московских маршрутах свыше 120 электробусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"[Заммэра Москвы] Максим Ликсутов рассказал, что с начала этого года площадка ПАО "Камаз" на СВАРЗ передала в эксплуатацию на московских маршрутах более 120 электробусов. Они пришли в столицу по крупнейшему в Европе контракту на поставку инновационного городского транспорта", - значится в сообщении.

Как отметил Ликсутов, СВАРЗ - один из лидеров в России по производству и ремонту подвижного состава городского транспорта. С 2021 года там работает производственная площадка ПАО "Камаз", на которой собирают электробусы.

"Локализация цеха производителя сократила сроки изготовления и поставки техники, мы стали экономить на логистике. Всего за это время передано в эксплуатацию почти 530 электробусов, которые вышли на маршруты столицы. Это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина по развитию экологически чистого городского транспорта", - цитирует пресс-служба Ликсутова.