В Африканском союзе видят большой потенциал в сотрудничестве с ЕАЭС

Директор по управлению партнерствами и мобилизации ресурсов комиссии Афросоюза Стив Патрик Лаланде отметил, что страны Африки и ЕАЭС могут находить общие интересы в торговле, зеленой экономике, цифровой трансформации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африканский союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обладают большим потенциалом для сотрудничества. Об этом заявил директор по управлению партнерствами и мобилизации ресурсов комиссии Афросоюза Стив Патрик Лаланде, выступая в ходе саммита Россия - Африка на сессии, посвященной сотрудничеству ЕАЭС и африканских стран.

"ЕАЭС и Африка имеют значительный потенциал в создании различных возможностей для уравнивания условий для взаимной торговли и сотрудничества, они будут становиться более справедливыми и создавать новый порядок, который будет уважать суверенность и общие ценности и будет взаимно выгодным", - сказал он.

Лаланде отметил, что страны Африки и ЕАЭС могут находить общие интересы в торговле, зеленой экономике, цифровой трансформации. "Развитие политик и создание совместных проектов между странами-участницами, сотрудничество в таких отраслях, как цифровая трансформация, торговля, зеленая экономика также могут расширить партнерство", - добавил Лаланде.

Представитель комиссии Афросоюза отметил, что объединение и ЕАЭС могли бы создавать общие диалоговые механизмы. "Различные механизмы также могут оживить сотрудничество сторон - создание комитетов или комиссий, создание платформ для обмена информацией, проведение регулярных форумов, как этот", - заключил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.