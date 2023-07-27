В WhatsApp появится функция записи видеосообщений

Согласно заявлению компании, лимит времени таких сообщений составит 60 секунд

ТАСС, 27 июля. WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) внедрит функцию записи видеосообщений в переписках.

"У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге мессенджера.

Лимит времени для мгновенных видеосообщений составит 60 секунд, они будут защищены сквозным шифрованием.

Отмечается, что начато внедрение такой функции, и она станет доступна всем пользователям "в ближайшие недели".