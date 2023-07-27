Замглавы Минэнерго указал на перспективы роста поставок СПГ в страны Африки

Отвечая на вопрос о перспективах энергоперехода, Сергей Мочальников отметил важность выстраивания надежного и доступного энергоснабжения на основе базовых энергоресурсов, которыми обладает Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Минэнерго России видит перспективы роста поставок СПГ на африканский континент, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на полях саммита Россия - Африка.

"У коллег из Африки есть запрос на поставку СПГ, это перспективное направление. Россия делает много шагов для того, чтобы занять достойную нишу на рынке СПГ, у нас есть предложения для африканских коллег. Поэтому, надеемся, в скором будущем мы отфиксируем рост поставок СПГ на африканский континент", - сказал он на площадке "Знание. Лекторий".

Отвечая на вопрос о перспективах энергоперехода, замминистра отметил важность выстраивания надежного и доступного энергоснабжения на основе базовых энергоресурсов, которыми обладает Африка.

"У Африки большой гидропотенциал, имеются свои ископаемые запасы - у них есть нефть, газ и уголь. Прежде чем шагнуть в зеленое будущее, нужно обеспечить доступное настоящее. <...> Нужно сначала сделать что-то базовое. В нашем понимании базовое - это пока традиционная энергетика. Следующий шаг - он уже переходный в зеленую энергетику. <...> Через 10 лет, наверное, можно к этому шагу подойти", - отметил Мочальников.