Глава комиссии АС считает, что партнерство РФ и Африки не соответствует потенциалу сторон

Муса Факи Махамат напомнил, что Африка имеет потенциально самую большую в мире зону свободной торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Нынешний масштаб партнерства между Россией и странами Африки пока не соответствует его потенциалу. Об этом заявил председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Африка - это более 30 млн кв. км территории и около 1,5 млрд человек населения. И в то же время это континент, где не хватает инфраструктуры. У нас мало автомобильных и железных дорог, электросетей, портов и аэропортов. Африка имеет потенциально самую большую в мире зону свободной торговли, но необходимо объединять наши страны и регионы, чтобы ресурсы нашего континента могли использоваться наилучшим образом", - отметил представитель АС.

"Инфраструктура и энергетика - это обязательные условия развития Африки. Россия - это промышленно развитая страна с огромным опытом в транспортной и энергетической областях. Но состояние нашего партнерства еще не соответствует потенциалу, которым обладает и Россия, и африканские страны", - уверен Махамат.

Он напомнил, что отношения между Африкой и РФ очень давние. "СССР внес вклад в поддержку движения освобождения стран Африки от колониализма, потом - от апартеида. Советский Союз подготовил тысячи специалистов - мужчин и женщин - в разных областях экономики, и некоторые из них продолжают работать в Африке. Таким образом у нас уже есть серьезная база достижений, на основе которой может быть построено современное партнерство", - указал представитель АС.

Махамат обратил внимание на важность решения проблемы продовольственной безопасности в Африке. "У нас много водных ресурсов и лесов, но мы не обеспечиваем себя достаточным количеством продовольствия", - заключил он.