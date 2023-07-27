Свыше 40 агростартапов из Адыгеи получат гранты на создание своего дела

При господдержке в реализации одобренных бизнес-проектов в республике создано 42 фермерских хозяйства

МАЙКОП, 27 июля. /ТАСС/. Более 40 агростартапов из Адыгеи по итогам конкурса получат гранты на создание собственного дела в сельском хозяйстве. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что благодаря господдержке "Агростартап" в регионе существенно выросло число новых бизнес-проектов в АПК, увеличена и сумма грантовой помощи - с 5 млн до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства, на иные направления - с 3 млн до 5 млн рублей. "Данная мера поддержки в республике очень востребована, всего в текущем году на получение гранта претендовали 75 человек, из них победителями конкурса признаны 42 заявителя", - написал Кумпилов.

Он подчеркнул, что при господдержке в реализации одобренных бизнес-проектов в республике создано 42 фермерских хозяйства.

По словам главы региона, еще одним мероприятием регионального проекта является субсидирование сельскохозяйственных потребкооперативов на развитие деятельности. Здесь, как отметил Кумпилов, "также наметилась динамика". Так, в первые годы реализации нацпроекта на эти цели выделялось чуть более полумиллиона рублей. В прошлом же году было выделено уже 4,9 млн рублей, а в нынешнем году на поддержку потребкооперативов предусмотрено 12 млн рублей.

"Мы видим эффективность проводимой работы, поэтому поручил продолжить внедрение мер поддержки аграриев, предложенных правительством страны, нужно, чтобы линейка поддержки была доступна каждому предпринимателю", - заключил Кумпилов.