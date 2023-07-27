Его предсерийный вариант представят в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" представит предсерийный вариант электромобиля E-Neva в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах саммита Россия - Африка начальник инжинирингового центра Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Дмитрий Лебедев.

"Сейчас проектируются образцы на сертификацию. Предсерийный вариант E-Neva будет представлен в 2025 году. Сейчас проектируются образцы на сертификацию. Предсерийный вариант E-Neva будет представлен в 2025 году", - сказал он.

Лебедев сообщил, что электромобиль E-Neva претерпит легкий рестайлинг. "Машине уже более двух лет, и она требует рестайлинга. Будет легкий рестайлинг экстерьера. Легкий, потому что согласно маркетинговым исследованиям, 90% респондентов ответили, что им нравится такой дизайн", - отметил он.

В феврале текущего года генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников сообщал ТАСС, что на бывшем заводе Toyota серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года. Ориентировочная цена электромобиля - 2,5 млн рублей.

Как сообщал ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который в марте был передан государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", может перейти под управление концерна ВКО "Алмаз-Антей" до конца 2023 года.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.