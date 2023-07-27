"Алроса" не отмечает ухудшения качества добываемых алмазов

Начальник управления корпоративных финансов Сергей Тахиев добавил, что продуктовая корзина компании также остается прежней: 30% составляют технические алмазы, 70% - ювелирные

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" не видит ухудшения качества добываемых алмазов в последнее время. Об этом в эфире на Youtube-канале Market Power сообщил начальник управления корпоративных финансов "Алроса" Сергей Тахиев.

"Более менее все осталось так же, как и было. Все зависит от сезонности. Примерно в таких же границах остаемся", - сказал он, отвечая на вопрос, изменилось ли качество добываемых компанией камней от прежних показателей брака в среднем 1 карат на тонну руды.

Тахиев добавил, что продуктовая корзина компании также остается прежней: 30% составляют технические алмазы, 70% - ювелирные.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.