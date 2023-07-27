Глава ТПП: региональные торговые палаты активно сотрудничают с африканскими странами

По словам Сергея Катырина, работа идет с несколькими странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Российские региональные торговые палаты активно сотрудничают с африканскими странами, несмотря на удаленность континента, сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в кулуарах саммита Россия - Африка.

"У нас достаточно интенсивная работа идет в региональных палатах. Мы всегда на это настраивали наших коллег и всегда стараемся им помочь в организации этих межрегиональных связей со своими зарубежными коллегами. Должен сказать, несмотря на достаточно удаленный от нас Африканский континент, у нас много палат, достаточно активная работа. Это Московская, Санкт-Петербургская, Ростовская, я могу два десятка палат перечислить, которые с Африканским континентом [сотрудничают]. Не могу сказать, что они работают со всем континентом, но по нескольким странам работа идет. Мы ее всячески поддерживаем и поощряем", - рассказал Катырин.