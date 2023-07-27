Председатель правления банка Борис Листов отметил, что кредитная организация сотрудничает с африканскими партнерами как в рамках двусторонних отношений, так и в многостороннем формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россельхозбанк готов наращивать финансирование экспортных сделок с африканскими странами, заявил ТАСС на полях саммита Россия - Африка председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

"С учетом бурного роста африканского населения мы готовы наращивать финансирование экспортных сделок", - отметил он.

При этом Листов подчеркнул, что Россельхозбанк сотрудничает с африканскими партнерами как в рамках двусторонних отношений, так и в многостороннем формате. "Вот сегодня участвуем во Втором саммите Россия - Африка и делимся с нашими партнерами опытом создания эффективной системы кредитования АПК. Доля стран Африки в сельхозэкспорте России - 12%. Основные потребители - Египет и Алжир (более 60% от общего объема поставок в страны Африки)", - добавил он.

По мнению главы Россельхозбанка, Африка в перспективе может не только обеспечить свой продовольственный суверенитет, но и стать экспортером продовольствия.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.