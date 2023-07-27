27 июля, 16:35
Саммит Россия – Африка

В Россельхозбанке заявили, что снятие ограничений на российский экспорт помогло бы Африке

Председатель правления банка Борис Листов назвал важным решение президента РФ Владимира Путина о безвозмездных поставках зерна государствам Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки положительно бы сказалось на положении многих стран, в том числе в Африке. Такое мнение ТАСС высказал на полях саммита Россия - Африка председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

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"Президент ясно выразил консолидированную позицию. Снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки помогло бы многим странам, в том числе Африканского континента", - сказал он.

Еще одно очень важное решение главы государства - это безвозмездные поставки зерна государствам Африки, указал Листов. "Это не только укрепит наши отношения с партнерами, но и поможет предотвратить продовольственный кризис, буквально спасти миллионы жизней", - считает глава Россельхозбанка. 

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РоссияСаммит Россия – Африка
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