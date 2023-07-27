Fesco готова помочь "Автовазу" начать поставки на африканский рынок

В компании считают, что "Автовазу" нужно заходить на этот рынок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco готова помочь "Автовазу" начать поставки в страны Африки, сообщил ТАСС председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Автовазу" действительно нужно туда [на африканский рынок] заходить, пробовать, смотреть, открывать собственные дилерские центры, центры техобслуживания. Мы готовы помочь", - сказал он.

При этом Северилов отметил, что цены на автомобили, в которых заинтересована Африка, имеют очень сильный разброс, что создает отдельное препятствие для отечественного автопроизводителя на рынках континента. Также для перевозки готовых автомобилей необходим специальный флот.

"Максим Юрьевич [Соколов, глава "Автоваза"] предлагает купить для перевозки суда-автовозы - это отдельный класс судов, и мы предварительно с ним переговорили, что может быть как раз под них купим. Надеемся, что мы сможем найти какую-то кооперацию между нами", - добавил Северилов.

Ранее в ходе саммита Россия - Африка глава "Автоваза" Максим Соколов сообщил, что компания рассматривает сотрудничество с Fesco для организации поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.