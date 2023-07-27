Тамбовская область заявила, что стройка мельницы хлебокомбината завершится в 2023 году

Как сообщил глава региона Максим Егоров, это расширит экспортный потенциал региона

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Строительство новой мельницы Сабуровского комбината хлебопродуктов производительностью 650 тонн пшеницы в сутки, которое намерены завершить до конца 2023 года, сделает тамбовский мукомольный завод крупнейшим в России. Это расширит экспортный потенциал региона, в том числе в страны Африки, сообщил в интервью ТАСС глава региона Максим Егоров.

"К концу нынешнего года Сабуровский комбинат хлебопродуктов планирует ввести в строй новую мельницу производительностью 650 тонн пшеницы в сутки, что позволит ему стать крупнейшим мукомольным заводом России", - сказал Егоров.

Он добавил, что ввод в эксплуатацию новой мельницы расширит экспортный потенциал агропромышленного комплекса Тамбовской области. "Экспорт муки по сравнению с 2021 годом в 2022 году вырос в два раза. Тамбовская мука стала поставляться на новые рынки: Афганистан, Ирак, Никарагуа. Страны Африки также являются привлекательными для экспорта пшеничной муки", - резюмировал Егоров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, Сабуровский комбинат хлебопродуктов является крупнейшим производителем муки в Тамбовской области, его доля в общем объеме производства муки в области превышает 70%. В сутки на нем перерабатывают 1,2 тыс. тонн зерна.

Тамбовская область занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Российской Федерации по производству муки из зерновых культур. В 2022 году в регионе произведено 470 тыс. тонн муки, что позволило ему занять первое место в ЦФО и третье - в РФ.