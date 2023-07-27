Fesco перевозит в Россию около 65% автомобилей из Азии

В компании уточнили, что ввозят в Россию практически все автомобили и машинокомплекты крупных китайских производителей через Транссиб и линию Deep Sea

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco перевозит в Россию около 65% бывших в употреблении (б/ у) автомобилей и машин, идущих на отечественный рынок из Китая, Японии и Кореи. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Внутри Владивостокского морского торгового порта, входящего в группу Fesco, находится Владивостокский автомобильный терминал, который переваливает порядка 65% всех автомобилей, прежде всего, б/у и идущих из Китая, Японии и из Кореи", - рассказал он.

Северилов отметил, что Fesco ввозит в Россию практически все автомобили и машинокомплекты крупных китайских производителей через Транссиб и линию Deep Sea.

"С учетом того, что у нас авторынок сейчас пустой, машин нет, другого источника практически кроме китайского рынка уже не осталось, так что точно [перевозки автомобилей] будут расти и расти", - заключил глава группы.

В компании добавили, что Владивостокский автомобильный терминал в июне перевалил более 11,6 тыс. автомобилей, что является рекордным показателе для компании. Всего с 1 января по 27 июня 2023 года группа ввезла в Россию 37,7 тыс. автомобилей, что почти на 10% больше показателя I полугодия 2022 года.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.