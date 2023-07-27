Представитель Центральной Африки призвала Россию инвестировать в регион

Представитель Экономического сообщества государств региона Мария Тереза Чанталь подчеркнула необходимость того, чтобы экономическое сообщество РФ и африканское сообщество знали о возможностях друг друга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Российские представители должны инвестировать в Центральную Африку, не опасаясь рисков, для инвестиций РФ в регионе есть все возможности. Об этом заявила представитель Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) Мария Тереза Чанталь, выступая на сессии, посвященной сотрудничеству Евразийского экономического союза и африканских стран, в ходе второго саммита Россия - Африка.

"Я делаю клич в отношении российских инвесторов, пожалуйста, приезжайте в Центральную Африку, для вас там есть возможности и рисков не очень много", - призвала представитель ЭСГЦА.

В качестве примера она перечислила производственные проекты в Центральной Африке, которые помогут развитию региона.

"Мы могли бы создать перерабатывающий завод в Африке, то есть мы могли бы производить удобрения на месте, мы могли бы импортировать, но при этом заниматься производством на месте, и таким образом создавать рабочие места в нашем регионе, - сказала она. - Нам нужно развивать и обучать наших будущих работников, поэтому очень важно взаимодействовать с точки зрения образования, очень важно развивать сотрудничество между университетами". Чанталь подчеркнула необходимость того, чтобы экономическое сообщество России и африканское сообщество знали о возможностях друг друга.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.