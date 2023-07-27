Кабмин упростил до апреля продажи молочной продукции с нечитаемыми знаками маркировки

Количество товаров, проданных в соответствии с такими правилами, в течение календарного месяца по каждой организации не может превышать 2% от общего количества единиц проданной молочной продукции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило изменения в правила маркировки молочных продуктов, согласно которым временно - до 1 апреля 2024 года - упрощается порядок продажи продукции с нечитаемыми средствами идентификации. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Минпромторгом России разработан специальный механизм, который до 1 апреля 2024 года предусматривает возможность продажи маркированной молочной продукции с нечитаемыми средствами идентификации в объеме не более 2% от общего количества проданных организацией розничной торговли единиц молочной продукции в рамках одного календарного месяца", - сообщило министерство.

Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, до апреля будущего года будет действовать следующий порядок. Если средство идентификации, которое нанесено на молочную продукцию, нельзя технически распознать (считать) на кассе магазина, организация розничной торговли в момент расчета за товар передает в информационную систему маркировки сведения о товаре и дате производства каждой единицы такой молочной продукции.

Минпромторг отметил, что получение оператором системы маркировки данной информации позволит дополнительно фиксировать и анализировать ошибки в процессе маркировки для дальнейшей их отработки с производителями и совершенствованию технологических решений.

Количество товаров, проданных в соответствии с такими правилами, в течение календарного месяца по каждой организации не может превышать 2% от общего количества единиц молочной продукции, которые организация розничной торговли продала в течение месяца. Как указал Минпромторг, изменения позволят доработать процессы маркировки молочной продукции и снизить затраты добросовестных представителей бизнес-сообщества.

"Необходимо отметить, что Минпромторг России совместно с ООО "Оператор-ЦРПТ" и представителями производителей молочной продукции и розничной торговли непрерывно проводит работу по минимизации рисков появления маркированной молочной продукции с нечитаемыми средствами идентификации, детально разбирая каждый отдельный случай", - добавило министерство.