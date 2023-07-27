Соглашение с Белоруссией о взаимном признании автоштрафов внесено на ратификацию в Думу

Компетентными органами сторон, ответственными за реализацию соглашения, являются министерства внутренних дел двух стран

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Документ размещен в думской базе данных.

Соглашение было подписано в городе Чолпон-Ате (Киргизия) 8 сентября 2022 года.

Документ касается "вступивших в силу решений по делам об административных правонарушениях (в том числе вынесенных в отношении юридических лиц - собственников (владельцев) транспортных средств в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), принятых судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать такие дела в соответствии с законодательством сторон, за исключением решений по деяниям, которые не являются наказуемыми в соответствии с законодательством стороны проживания лица, совершившего административное правонарушение".

Компетентными органами сторон, ответственными за реализацию соглашения, являются министерства внутренних дел России и Белоруссии. Официальным представителем президента РФ при рассмотрении Госдумой и Совфедом вопроса о ратификации соглашения назначен замминистра внутренних дел России Игорь Зубов.