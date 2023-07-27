Президент Уганды предложил компаниям из РФ участвовать в разведке нефти на востоке Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени предложил российским энергетическим компаниям участвовать в разведке и освоении нефтяных месторождений в Восточной Африке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы предлагаем новые сферы сотрудничества, в области переработки и освоении [нефтяных месторождений]. Мы хотим экспортировать, а также перерабатывать для рынка Восточной Африки", - сказал он.

"Российские компании могут также принять участие в разведке в поисках большего количества нефти", - подчеркнул он.