Названа рекомендованная розничная цена автомобиля Exeed RX

Она составит 5,4 млн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Рекомендованная розничная цена китайского автомобиля Exeed RX, который появится в продаже в России, составляет 5,4 млн рублей, следует из презентации компании.

"Рекомендованная розничная цена - 5 400 000 рублей", - говорится в презентации.

Полноприводный автомобиль мощностью 249 лошадиных сил осуществляет разгон до 100 км/ч за 7,6 секунд. Его максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Ранее генеральный директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов рассказал ТАСС, что в июле 2023 года в продаже появится новая модель - кроссовер Exeed RX, которая станет четвертым представленным в России автомобилем бренда.

Сейчас Exeed осуществляет продажи в России трех моделей - кроссовера LX, и внедорожников TXL и VX.