Президент Уганды предложил компаниям РФ сотрудничать по трубопроводу в Восточной Африке

Как заявил президент Йовери Кагута Мусевени, его страна уже работает по этому проекту с Францией и КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил компаниям из РФ сотрудничать по нефтяному трубопроводу в Восточной Африке, по которому его страна уже работает с Францией и КНР.

"У нас также есть трубопровод сырой нефти, по которому мы работаем с французской компаний Total, а также некоторыми китайскими компаниями. Но российские компании могут тоже прийти и инвестировать по нефтяному трубопроводу в Восточной Африке", - сказал он.

По его словам, этот трубопровод может обеспечить нефтью не только Уганду, но и Южный Судан, Демократическую Республику Конго.