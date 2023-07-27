Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,03-0,59%

На фондовом рынке лидерами роста оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг продолжил уверенное восхождение к 3 000 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,59%, до 2 987,85 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,03%, до 1 039,04 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,44%, закрывшись на отметке 90,59 рубля, евро - на 0,02%, до 99,96 рубля, юань - на 0,06%, до 12,64 рубля.

Произошедшее в рамках прогнозов повышение ставки ФРС и растущие нефтяные котировки поддерживали хорошее настроение инвесторов. "Так, нефть Brent снова перешагнула уровень $83 за баррель и, скорее всего, следующей целью будет ставить себе уже цену в 86 долларов", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

На фондовом рынке лидерами роста четверга без новостей оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (+6,7%). Лидерами понижения оказались депозитарные расписки "Глобалтранса" (-0,9%) в ходе коррекции после недавнего роста, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 28 июля

"Завтра последний день торгов на этой неделе, и есть риск, что не все инвесторы будут готовы оставить открытые позиции через выходные. Другими словами, мы не исключаем еще одной коррекции", - отметил Шепелев.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 28 июля по индексу Мосбиржи - 2 975 - 2 990 пунктов, по доллару США - 90-90,3 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи снова покажет движение в коридоре 2 900 - 3 000 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 89-91 рубль, евро/рубль - в коридоре 99-101 рубль, юань/рубль - в новом коридоре 12,4-12,8 рубля.