"Укрэнерго" заявило, что украинскую энергетику ждут "особенно тяжелые" две недели

Покрывать дефицит электроэнергии рассчитывают за счет импорта, отметил глава компании Владимир Кудрицкий

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ближайшие две недели будут очень тяжелыми для украинских энергетиков из-за большого количества закрытых на ремонт блоков электростанций, покрывать дефицит электроэнергии рассчитывают за счет импорта. С таким прогнозом выступил глава национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две. Но пока мы не прогнозируем отключения потребителей. Мы рассчитываем, что справимся с возросшей нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе. Нам поможет импорт электроэнергии из Европы. Мы как оператор обеспечиваем техническую возможность импорта. Она сегодня существует в объеме 1 200 МВт, это больше мощности одного атомного блока", - приводит его слова пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram-канале компании.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко призвал жителей страны готовиться к непростому отопительному сезону. По его словам, сезон будет сложнее предыдущего, а полностью восстановить энергосистему Украины к следующему отопительному сезону почти нереально - скорее всего, восстановят около 15%. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей, в энергосистему планируется добавление 1,7 ГВт мощности.