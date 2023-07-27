Президент Уганды пригласил российские компании к сотрудничеству в фармацевтике

Йовери Кагута Мусевени отметил, что в стране есть множество инвестиционных возможностей для компаний из РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уганда и Россия могут наладить сотрудничество в фармацевтике, совместно разрабатывать вакцины, методы диагностики. Об этом заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"В Уганде имеется множество инвестиционных возможностей для российских компаний. Например, в производстве вакцин против патогенов, диагностике, фармацевтике. У нас есть свои компании, которые работают над этим, но было бы хорошо, если бы мы работали с российскими компаниями", - сказал Мусевени на встрече, которая проходит в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.