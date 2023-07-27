Reuters: ЕС не может снизить стоимость транспортировки зерна с Украины

По информации источника агентства, если решение не будет найдено, то Украина будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие существующие маршруты через территорию стран Евросоюза

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не располагает свободными средствами в бюджете для финансирования транспортных расходов, с которыми столкнется украинский зерновой экспорт из-за прекращения участия России в зерновой сделке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Мы пока не нашли решения, как поддержать перевозки зерна. Люди ломают голову еще с прошлого года, - сообщил агентству один из источников. - Много усилий уже было потрачено на упрощение системы [зерновых перевозок]".

По словам одного из европейских дипломатических источников, значительные средства могут появиться только после среднесрочного планирования бюджета, на согласование которого может уйти еще несколько месяцев.

Если решение не будет найдено, то Украина будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие существующие маршруты через территорию стран Евросоюза, отмечает агентство.

В понедельник Украинская зерновая ассоциация, объединяющая производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна, обратилась к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с предложением создать альтернативные маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в порты ЕС с последующей отгрузкой в третьи страны.