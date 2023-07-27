Товарооборот ЕАЭС со странами Африканского союза за 2015-2022 годы вырос почти на 60%

Как сообщили в МЭР, этот показатель составил более чем $19 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Товарооборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со странами Африканского союза в период с 2015 года по 2022 год увеличился почти на 60%, до более чем $19 млрд, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач на саммите Россия - Африка.

"За 2015-2022 годы объем внешнеторгового оборота ЕАЭС со странами Африканского союза [членами АС являются все 54 государства континента и территория Западная Сахара] увеличился почти на 60%, до более чем $19 млрд. Экспорт ЕАЭС на рынки стран африканского континента при этом вырос на 74%, импорт - на 15,5%", - сказал Вольвач в ходе сессии "ЕАЭС - Африка: горизонты сотрудничества".

Говоря о структуре товарного экспорта ЕАЭС в страны Африки, Вольвач сказал, что в ней превалируют продовольствие, сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), в частности, пшеница, меслин, ячмень, а также минеральные продукты и товары топливно-энергетического профиля (нефть и нефтепродукты, уголь). Импорт ЕАЭС представлен традиционно преимущественно фруктами, цитрусовыми, какао-бобами и др.

По его словам, решение о создании Африканской зоны континентальной свободной торговли стало "исторической вехой" в развитии интеграционных процессов в Африке. Как отметил Вольвач, это позволит объединению стать одной из самых крупных зон свободной торговли на планете.

О соглашениях по ЗСТ

Заключение соглашений о свободной торговле замминистра МЭР назвал эффективным механизмом интеграционного сотрудничества. "Сейчас мы работаем над согласованием такого соглашения с Египтом. <...> Уже у нас пять раундов переговоров состоялось, шестой раунд планируется провести в августе - сентябре этого года в Москве", - сказал он.

По его словам, в МЭР считают, что потенциал для заключения таких соглашений есть со многими странами африканского континента. Вольвач отдельно выделил Марокко, Алжир, ЮАР и Тунис.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.