Первый участок Мытищинской хорды в Подмосковье запустят в начале 2024 года

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на первом участке Мытищинской хорды в Московской области планируется досрочно запустить в январе 2024 года, полностью дорога будет построена к концу следующего года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Это 10-километровый отрезок от Афанасовского до Пироговского шоссе. Движение здесь запустят досрочно - в январе. Это позволит почти в два раза сократить путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню - сейчас на это требуется около 1 часа. В целом, Мытищинская хорда построена уже практически наполовину. А полностью будет - к концу 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в материале, трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. "Наша задача - запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад - вижу прогресс, динамику. Мы продолжим оказывать содействие при переносе сетей, как электрических, так и газовых, - понимаем, что это самая сложная задача при строительстве инфраструктуры в Московской области. Параллельно мы реконструируем Пироговское шоссе. Сделать скоростную трассу - это только половина истории. Не менее важны подъездные пути. В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда", - сказал Воробьев.

В тексте поясняется, что хорда станет дублером одного из самых интенсивных участков МКАДа на севере. Четырехполосная дорога пройдет по маршруту Виноградово - Болтино - Тарасовка. Ожидается, что она позволит разгрузить на 20-30% Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе, выведет часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино. Транспортная ситуация улучшится для 850 тыс. жителей Московской области.

"Общая протяженность трассы - 16 км, на сегодняшний момент степень готовности - 46%. Работы ведутся активно, на части дороги уже уложено два слоя асфальта, а к сентябрю уложим и верхний слой. Также установим шумозащитный экран, мачты освещения, сделаем ливневки. Расчетный трафик этой дороги после запуска в январе - около 25 тыс. автомобилей в сутки. Здесь очень интенсивное движение, в Мытищах проживает много людей, у них большой запрос на современную дорожную инфраструктуру", - процитировали в материале зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе пояснили, что Мытищинская хорда - это первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Концессионером выступает группа "ВИС", финансовым партнером - Газпромбанк. После ввода дороги "ВИС" будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию. Общий срок концессии - 15 лет.