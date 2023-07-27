По словам президента африканской страны Йовери Кагуты Мусевени, Уганда также хотела бы сотрудничать с РФ в сфере производства электрических аккумуляторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уганда и Россия договорились о строительстве АЭС, Кампала рада реализации этого проекта. Об этом заявил президент этой страны Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы также договорились с российскими компаниями о строительстве АЭС для выработки электроэнергии. Этот проект уже реализуется, и мы этому рады", - сказал он.

По словам Мусевени, Уганда также хотела бы сотрудничать с Россией в сфере производства электрических аккумуляторов. "У нас есть сырье. Сотрудничество в этой области будет хорошей инвестицией", - отметил президент Уганды.