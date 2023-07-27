РФ и Зимбабве подписали соглашение о поддержании международной информационной безопасности

В МИД РФ отметили, что "соглашение является ярким и убедительным примером плодотворности последовательных усилий России и Зимбабве по укреплению национальной и международной информационной безопасности на взаимовыгодной и равноправной основе"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Соглашение между правительствами России и Зимбабве о сотрудничестве в поддержании международной информационной безопасности (МИБ) подписано во время саммита Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Документ закладывает прочные правовые основы практического взаимодействия компетентных органов, в том числе по противодействию угрозам в информпространстве и реагированию на компьютерные инциденты, - отметили в дипведомстве. - Предусматривает новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования ИКТ, прежде всего, подготовки специалистов. Отражает единство подходов двух стран к формированию справедливой системы МИБ".

Как добавили в министерстве, "соглашение является ярким и убедительным примером плодотворности последовательных усилий России и Зимбабве по укреплению национальной и международной информационной безопасности на взаимовыгодной и равноправной основе".

Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Зимбабве Дженфан Мусвере.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.