Kering намерена выкупить 30% акций модного дома Valentino

Сумма сделки составит €1,7 млрд

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Французская группа компаний Kering намерена приобрести у катарского инвестфонда Mayhoola 30% акций итальянского модного дома Valentino за €1,7 млрд.

"Kering и Mayhoola заключили обязывающее соглашение о приобретении Kering 30% акций Valentino за €1,7 млрд. Соглашение включает в себя опцион на приобретение компанией Kering 100% акционерного капитала Valentino не позднее 2028 года", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что данная сделка является частью более широкого стратегического партнерства между Kering и Mayhoola, "которое может привести к тому, что Mayhoola станет акционером Kering". Что же касается будущего Valentino, то модный дом продолжит развиваться в соответствии со стратегией его исполнительного директора Джакопо Вентурини, который сохранит за собой эту должность, на которую пришел в мае 2020 года с поста вице-президента Gucci.