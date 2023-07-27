Гана готова вести переговоры с компаниями РФ для создания африканского транспортного хаба

Страна готова модернизировать железнодорожную систему при участии российского частного сектора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Республика Гана планирует создать транспортный хаб для всей Западной Африки и готова модернизировать железнодорожную систему при участии частного сектора РФ. Об этом сообщил главный директор Министерства развития железнодорожного транспорта Республики Гана Дезмонд Боатенг на саммите Россия - Африка.

"Мы ждем с нетерпением того, чтобы Гана стала транспортным хабом для всей Западной Африки. Мы хотим модернизировать железнодорожный хаб, железнодорожную систему для того, чтобы обеспечить связанность стран, прилежащих к Гане, и более дальних стран. <...> Я должен сказать, что мы готовы вести переговоры с российским частным сектором для того, чтобы искать наилучшие пути создания определенного механизма взаимодействия", - сказал представитель Ганы.

"Если посмотреть на сеть железных дорог, которыми мы располагаем в настоящий момент, то мы можем выработать определенное понимание в отношении того, каким образом мы сможем [выбрать] выгодную для обеих сторон ситуацию в нашем взаимодействии в сфере строительства железных дорог в нашей стране", - отметил Боатенг, который сообщил также, что в Гане "есть закон, который является основой для взаимодействия с частным сектором, и частный сектор может эффективно участвовать в строительстве железных дорог".

Боатенг сообщил, что ранее в стране был генеральный план, согласно которому железная дорога должна была связать половину региональных столиц. Однако позднее было решено провести железную дорогу в добывающие регионы. Сначала планировалось проложить 4 тыс. км дорог, теперь речь идет о 30-35 тыс.

"Конечно, у правительства ограничены ресурсы. Мы проложили, пользуясь правительственными государственными ресурсами, 250 км из запланированных 4 тыс. Все согласятся со мной, конечно, это очень нелегко любому правительству любой страны заимствовать средства для того, чтобы проводить подобного рода, подобного масштаба строительные работы. Мы сейчас надеемся на то, что частный сектор окажет помощь", - заключил представитель Ганы.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.