Украина получила от Всемирного банка $1,5 млрд под гарантии Японии

В Киеве заявили, что денежные средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Государственный бюджет Украины получил от Всемирного банка (ВБ) денежные средства в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Украина получила $1,5 млрд под гарантии Японии через целевой фонд Всемирного банка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что денежные средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

Кроме того, по данным ведомства, в этом году правительство Японии должно предоставить Украине еще $2 млрд через целевой фонд Всемирного банка.

Пресс-служба ВБ 30 июня сообщила, что совет директоров одобрил решение предоставить Украине заем $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine Trust Fund (ADVANCE Ukraine). В банке отметили, что Украине уже предоставлено более $37,5 млрд. В эту сумму входят обязательства и обещания многих западных стран - доноров.