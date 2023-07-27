AFP: Orano продолжает добычу на урановых рудниках в Нигере

Дополнительные меры безопасности не принимались, сообщили в компании

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Французская компания ядерных технологий Orano, которая занимается разработкой урановых рудников в Нигере, продолжает деятельность в стране, дополнительные меры безопасности не принимались. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на компанию.

"Со вчерашнего дня (среда) мы находимся в контакте с местными властями, чтобы следить за развитием ситуации, - приводит агентство слова представителя компании. - На данном этапе это никак не повлияло на нашу деятельность. Сегодня утром наши сотрудники выехали на место и не обнаружили никаких проблем. Работа продолжается".

Безопасность объектов традиционно обеспечивается силами правопорядка, в том числе жандармерией, полицией и армией, и пока "не привлекались дополнительные подкрепления". Для обеспечения безопасности своих 900 сотрудников группа задействовала "кризисную ячейку", однако пока об эвакуации экспатов речи не идет.

Агентство напоминает, что в Нигере компания, специализирующаяся на производстве топлива для атомных электростанций (АЭС), в течение 50 лет эксплуатировала два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: Somair и COMINAK. Последний после истощения запасов урана был закрыт 31 марта 2021 года, однако сейчас проводятся работы по его реконструкции. Somair же является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой - по заключенному в мае соглашению между группой и правительством Нигера Somair будет эксплуатироваться до 2040 года.

По данным AFP, Orano сейчас проводит исследования с целью освоения одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren, расположенного на севере Нигера в 80 км к югу от Арлита. Его запасы оцениваются примерно в 200 тыс. тонн.

Нигер занимает седьмую позицию в мире и вторую в Африке после Намибии по объемам добычи урана. В 2021 году на Нигер приходилось 4,65% от общемирового объема производства урана.