В России цены на летнюю резину во II квартале 2023 года снизились на 22%

Они составили 5,3 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Цены на летнюю резину в России во II квартале 2023 года уменьшились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,3 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"Цены на летнюю резину во втором квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снизились на 22%, подсчитали аналитики государственной системы маркировки "Честный знак", и составили 5 тыс. 302 рубля против 6 тыс. 794 рубля годом ранее", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с I кварталом текущего года, цены на летнюю резину почти не изменились - рост составил 1%.

На фоне снижения цен увеличивается спрос на летние шины для легковых автомобилей. Так, во втором квартале текущего года продажи выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом предложение этой продукции превышает показатель за второй квартал 2022 года на 12%, что в основном обусловлено увеличением объемов импорта в два раза (+107%). Суммарное производство летних шин в России во втором квартале составило 1,9 млн штук, импорт - 2,2 млн штук.