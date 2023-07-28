Вывоз из России необработанной древесины упал в два раза в первом полугодии

Поставки в Китай уменьшились на 29%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экспорт российской необработанной древесины снизился в два раза в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2022 года, поставки в Китай уменьшились на 29%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"В первом полугодии объем экспорта необработанной древесины составил 1,18 млн куб. м, что в 2,1 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом потребление круглых лесоматериалов внутри страны только растет - за первые шесть месяцев перевозки увеличились на 15%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что падение поставок связано с введением с января ограничения экспорта круглого леса хвойных и ценных лиственных пород для стимулирования развития глубокой переработки древесины внутри страны. Кругляк ценных пород, например, дуба, бука и ясеня, сейчас активно используется при выработке пиломатериалов и производстве шпона. Также необработанная древесина находит применение в бондарном производстве дубовых бочек для отечественного вина.

"В этом году только девять стран импортировали российскую необработанную древесину, из них 83% всего объема было отправлено в Китай. Остальные покупатели - Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Иран, Киргизия, ОАЭ, Азербайджан и Таджикистан. При этом за первые шесть месяцев в сравнении с тем же периодом прошлого года поставки в Поднебесную уменьшились на 29%. По остальным ключевым направлениям также наблюдается ожидаемое сокращение экспорта - в Белоруссию - в три раза, в Узбекистан - в 1,8 раза, в Таджикистан - в 1,5 раза", - сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Ограничение экспорта кругляка ценных и хвойных пород, вступившее в силу в начале прошлого года, значительно изменило породный состав поставок. Например, в 2020 году мягколиственные породы занимали меньше половины всего объема, сейчас их доля превышает 90%. Больше всего экспортируются березовые бревна - их объем за полгода превысил 854 тыс. куб. м, при этом их основной покупатель - Китай.