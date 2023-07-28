Кожемяко: модернизация трех погранпереходов в Приморье увеличит грузооборот в 10 раз

Как сообщил глава региона, строительные работы планируют закончить в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Грузооборот через погранпереходы на сухопутной границе с Китаем в Приморье вырастет в 10 раз - с 120 тыс. до 1,2 млн машин в год - после завершения строительства новой инфраструктуры на трех пунктах пропуска. Работы планируется закончить в 2024 году, сообщил глава региона Олег Кожемяко в эфире радиостанции "Владивосток FM".

"После многолетних различных неурядиц и переделывания проектов Росгранстрой, наконец, <…> активно взялся за строительство трех погранпереходов: Краскино, Марково, Пограничный. Работа идет по графику, мы уверены, что в конце 2024 года они будут сданы, [и будут соответствовать] всем международным стандартам. Это позволит увеличить грузооборот в 10 раз. Если сейчас порядка 120 тыс. машин проходит, то будет 1,2 млн", - сказал губернатор.

Он добавил, что регион обратился в правительство РФ в связи с необходимостью реконструировать дороги к погранпунктам. "Порядка 24 млрд нужно, чтобы привести в соответствие дороги. <…> После 2024 года, соответственно, займутся другими погранпереходами, которые тоже нуждаются в модернизации", - уточнил Кожемяко.

По его словам, "переориентация на Восток" для Приморья означает увеличение объемов торговли, загруженность портов и дополнительные налоговые поступления. "Это увеличение грузооборота портов на 30%, <…> это и дополнительные налоговые поступления в бюджет края, это <…> позволит задействовать потенциал наших портов, задействовать все виды транспорта", - добавил глава региона.