Япония запретила экспорт в РФ гибридов и авто с объемом двигателя более 1,9 л

Ограничения вступят в силу 9 августа

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине приняло решение запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Об этом сообщил журналистам министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

"Ограничения вступят в силу 9 августа", - отметил он. Нисимура заявил, что Япония продолжит в тесном сотрудничестве с международным сообществом и странами Группы семи делать все необходимое для строгого соблюдения ограничений, введенных в отношении России.

В июне Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций запретил поставки в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.

Как следует из опубликованных ранее в июле японским Минфином данных, страна в первой половине 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году на поставки в РФ подержанных машин пришлось 26% от общего экспорта подобной продукции из Японии. Местные СМИ также сообщали, что в прошлом году в РФ было направлено порядка 200 тыс. подержанных автомобилей общей стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд).

Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся порядка 800 наименований.