Перечисления в бюджет РФ от дальневосточной таможни за полгода выросли почти на 50%

Показатель составил 511 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Общий объем перечисленных в государственный бюджет средств от дальневосточной таможни за первую половину 2023 года вырос на 46%, до 511 млрд рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Почти 511 млрд рублей перечислили таможни Дальнего Востока в федеральный бюджет за 6 месяцев 2023 года. Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне дальневосточные таможенники пополнили казну государства на 101 млрд рублей, перевыполнив плановое задание на 30%", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что рост таможенных платежей связан с объемом грузопотока, который за 6 месяцев 2023 года увеличился на 14%. При этом объем импортных товаров вырос на 36%, а экспортных - на 11%. В настоящее время 80% товаров ввозятся в Дальневосточный регион морским транспортом. За полгода морские поставки возросли на 9%, железнодорожные - на 29%. Больше всего увеличились поставки товаров автомобильным транспортом - в 2,8 раза.

"С ростом грузооборота увеличился на 33% декларационный массив. За 6 месяцев 2023 года 2 центра электронного декларирования, расположенные в Дальневосточном регионе, оформили более 304 тыс. деклараций на товары. В удаленном режиме им помогали коллеги из других региональных таможенных управлений: Северо-Западного и Уральского. Это позволило обеспечить стабильную работу центров электронного декларирования и бесперебойное перемещение грузов через границу", - уточнили в пресс-службе.