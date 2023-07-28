Новосибирская область дополнительно получит 339 млн рублей на реконструкцию аэропорта

Руководство аэропорта рассчитывает, что после проведения работ Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом России, где есть аэропорт

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области получат дополнительные федеральные средства на реконструкцию аэропорта Толмачево. Соответствующее решение было принято на комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщат пресс-служба правительства региона.

"Одобрено предложение о выделении в 2023 году дополнительных 339 млн рублей на реконструкцию аэропортового комплекса "Толмачево", - цитирует пресс-служба первого зампреда Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Реконструкция аэропорта ведется с декабря 2019 года. Руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывает, что после реализации масштабной инвестпрограммы, которая включает строительство терминала за 20 млрд рублей и реконструкцию двух ВПП, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт", отмечал губернатор Андрей Травников.

Пропускная способность аэропорта Толмачево на внутренних линиях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс.