Пассажиропоток в аэропорту Байкал в Улан-Удэ приблизился к 400 тыс. человек

По оценке гендиректора аэропорта Дмитрия Гармаева, к концу года он составит порядка 700 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в Международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ по состоянию на конец июля 2023 года достиг отметки почти в 400 тыс. пассажиров, тем самым преодолев показатели, зарегистрированные за весь 2018 год. Об этом сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

"В июле 2023 года мы перешагнули отметку 396 тыс. пассажиров. На днях показатель уже составит 400 тыс. человек", - сказал Гармаев, напомнив, что за весь 2018 год в воздушной гавани Улан-Удэ было обслужено 376 тыс. пассажиров.

В 2022 году пассажиропоток в Международном аэропорту Байкал составил 629 тыс. человек. "В этом году мы движемся к 700 тысячам", - добавил Гармаев. В планах - достигнуть показатель в 1 млн пассажиров к 2027 году.

Повышению пассажиропотока способствуют развитие туризма в Бурятии, активные социально-экономические связи между регионами в том числе благодаря субсидированным перелетам, улучшение инфраструктуры и качества услуг в аэропорту. В планах - создать на базе бурятского аэропорта логистический пункт, а также хаб для иностранных туристов.

Во вторник в ходе рабочей поездки в Бурятию с проектом по строительству нового терминала в воздушной гавани Улан-Удэ ознакомился премьер-министр Михаил Мишустин. Строительство аэровокзального комплекса будет обеспечено в том числе за счет объединения и расширения территорий опережающего развития (ТОР) "Бурятия" и "Селенгинск".

Строительство нового аэровокзального комплекса началось в 2022 году, его стоимость - 3,65 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию нового терминала, благодаря которому пропускная способность в аэропорту вырастет вдвое, запланирован на 2024 год. Воздушная гавань Улан-Удэ в результате сможет принимать более 1 млн человек ежегодно.

Аэропорт в Улан-Удэ

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

Сейчас из аэропорта Байкал осуществляются регулярные рейсы по 15 направлениям, среди которых Москва, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Улан-Батор, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Аэропорт также включен в программу субсидируемых авиаперевозок по социально значимым маршрутам ДФО. По льготным тарифам из Улан-Удэ можно улететь во Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Якутск и на остров Ольхон.