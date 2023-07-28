Эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве достиг 2,2 млрд рублей

По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, к началу июля 2023 года он вырос в 2,5 раза по сравнению с концом 2022 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совокупный экономический эффект 55 столичных компаний за полтора года реализации нацпроекта "Производительность труда" достиг 2,2 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Нацпроект реализуется в Москве с начала 2022 года. За это время 55 компаний завершили этап совместной работы с экспертами по повышению производительности труда. <...> Экономический эффект от реализации нацпроекта к началу июля 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с концом 2022-го и составил 2,2 млрд рублей", - приводятся слова Багреевой на сайте мэра столицы.

Кроме того, за полтора года методикам бережливого производства были обучены 2,5 тыс. сотрудников столичных компаний, подготовлены 200 внутренних тренеров, которые будут помогать своим предприятиям распространять полученный опыт на остальные участки производства.

Сейчас компании масштабируют итоги первых шести месяцев реализации нацпроекта на все рабочие процессы. Это обеспечит ежегодный прирост производительности труда не менее чем на пять процентов в год.

До конца 2024 года в нацпроекте сможет принять участие 441 предприятие. Реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва.