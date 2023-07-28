Toyota Motor в первом полугодии произвела рекордное число автомобилей

Их насчитывается более 5,6 млн

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Toyota Motor в первом полугодии 2023 года произвел более 5,6 млн авто, что стало рекордным для компании показателем за обозначенный промежуток времени.

В заявлении концерна отмечается, что по сравнению с тем же периодом 2022 года производство концерна, в который также входят такие бренды, как Daihatsu и Hino, увеличилось на 10,3%. Как следует из опубликованных данных, серьезный рост производства отметился у головного бренда Toyota (12,1%), тогда как производство автомобилей марок Daihatsu и Hino немного снизилось по сравнению с первым полугодием 2022 года - на 0,5% и 1,3%, соответственно.

При этом общее производство Toyota Motor внутри самой Японии в указанный период взлетело на 20,6%, а за ее пределами - на 4,9%.

По всему миру японский концерн в первой половине 2023 года реализовал более 5,4 млн авто. При этом подавляющее большинство автомобилей (более 4,2 млн) было продано за пределами Японии. Стоит отметить, что по этому показателю японский концерн уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире, опережая концерны США и Европы.