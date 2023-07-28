Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

Решение приняли для проведения техосвидетельствования оборудования

ТАСС, 28 июля. Запорожская АЭС перевела пятый блок в состояние "холодный останов" для проведения техосвидетельствования оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"Реакторная установка пятого блока для проведения техосвидетельствования оборудования планово переведена в состояние "холодный останов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, реакторная установка энергоблока № 4 переведена в состояние "горячий останов" для того, чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.

3 октября 2022 года "Росэнергоатом" учредил компанию "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", а 5 октября указом президента РФ Владимира Путина объекты Запорожской АЭС были приняты в российскую федеральную собственность. Спустя три дня по поручению главы государства правительство создало федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" с головным офисом в Москве.