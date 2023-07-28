В Бурятии увеличили частоту авиарейсов в северные населенные пункты

Дополнительные вылеты организовали по четвергам

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Количество авиарейсов из Улан-Удэ в поселки Нижнеангарск и Таксимо увеличили до пяти и четырех раз в неделю соответственно для удобства пассажиров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса республики.

"По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова частоту авиарейсов Улан-Удэ - Нижнеангарск увеличили до пяти раз в неделю, Улан-Удэ - Таксимо - до четырех раз в неделю. По измененному расписанию авиакомпания "Ангара" будет работать до 14 сентября 2023 года", - сообщили в министерстве.

Дополнительные вылеты будут осуществляться по четвергам. Таким образом, рейсы в Нижнеангарск теперь выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в четверг - два рейса. Рейсы в Таксимо - по средам, четвергам, пятницам и субботам.

Для того чтобы стоимость билетов была приемлемой для жителей Бурятии, авиаперевозки по этим внутрирегиональным маршрутам субсидируются из бюджета республики. "Стоимость билета в одну сторону до Нижнеангарска составляет около 5,5 тыс. рублей, в Таксимо - около 6,5 тыс. рублей.

"В этом году объем финансирования по двум направлениям составил 69 млн рублей", - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Нижнеангарск - административный центр Северо-Байкальского района, Таксимо - административный центр Муйского района. Оба района расположены на севере Бурятии, где проходит Байкало-Амурская магистраль.