В Хабаровском крае предприятие деревопереработки получило льготный заем на 20 млн рублей

Деньги направят на расширение производства

ТАСС, 28 июля. Фонд развития промышленности Хабаровского края выдал льготный заем на 20 млн рублей деревоперерабатывающему предприятию. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Фонд развития промышленности Хабаровского края выдал еще один льготный заем на расширение производства. 20 млн рублей получило деревоперерабатывающее предприятие в районе имени Лазо. С 2021 года компания занимается заготовкой и переработкой древесины. Выпускаемая продукция идет как на внутренний рынок, так и на экспорт в Китай. В основном это пиломатериал и шпон. В планах также запуск производства фанеры", - говорится в сообщении.

Благодаря поддержке фонда компания в 2023 году введет в эксплуатацию сушильный комплекс для сушки 72 тыс. куб. м пиломатериалов. "Тем самым предприятие получит новый вид продукции глубокой переработки древесины с большей добавленной стоимостью", - уточняется в сообщении.

"Установка сушильного комплекса даст нам возможность снизить таможенную пошлину для отправки продукции на экспорт в Китай, так как древесина в сухом виде меньше облагается. Также улучшится качество продукции. Все это увеличит прибыль компании. Сушильный комплекс будет установлен в конце третьего квартала, сейчас ждем его отправку из Китая", - привели в сообщении слова директора предприятия "Тумнинский прииск" Руслана Добродеева.

Фонд развития промышленности учрежден правительством Хабаровского края в 2017 году. Его главная задача - развитие промышленного производства путем предоставления доступных льготных займов для малых, средних и крупных производственных предприятий. По данным краевого министерства промышленности и торговли, в 2022-2023 годы на финансирование деятельности регионального Фонда развития промышленности выделено 268,5 млн рублей. В 2023 году Фонд одобрил уже четыре проекта в различных отраслях промышленности.