Энергокомпанию Naturgy оштрафовали на €6 млн за манипулирование ценой

В Национальной комиссии по отраслевым рынкам и конкуренции Испании отметили, что компания должна выплатить компенсацию в размере €35,5 млн для возмещения ущерба

МАДРИД, 28 июля. /ТАСС/. Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции (CNMC) Испании оштрафовала энергетическую компанию Naturgy на €6 млн за манипулирование ценой на электроэнергию. Об этом говорится в пресс-релизе CNMC.

В нем отмечается, что ведомство "приняло решение о наложении штрафа в размере €6 млн на Naturgy Generaci n S.L.U.". По версии CNMC, энергетическая компания "манипулировала ценой на рынке электроэнергии в условиях технических ограничений". "Чтобы возместить ущерб, <...> она [Naturgy] должна выплатить компенсацию в размере €35,5 млн", - добавили в органе.

Ранее Naturgy сообщала, что за первые шесть месяцев 2023 года увеличила свою чистую прибыль на 87,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до €1,045 млрд. Кроме того, компания уточнила, что в 2025 году планирует получить чистую прибыль в размере €1,8 млрд.