Акции Ozon допуcтили к торгам на Международной бирже Астаны

Торги ценными бумагами начнутся 31 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Американские депозитарные акции (ADS) онлайн-ретейлера Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны, торги ценными бумагами начнутся 31 июля, говорится в сообщении компании.

"Американские депозитарные акции (ADS) компании сегодня были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Торги бумагами начнутся 31 июля. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX - на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS", - сообщил онлайн-ретейлер.

Компания указывает, что листинг на бирже Астаны потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже. Листинг на площадке не влияет на торги на Московской бирже - они продолжатся в обычном режиме.

Ozon также находится в процессе обжалования решения Nasdaq о делистинге ADS. В марте руководство торговой площадки сообщило, что уведомило Ozon о готовящемся делистинге ценных бумаг, компания это обжаловала, но комиссия по слушаниям Nasdaq оставила решение руководства биржи в силе. В июне Ozon подал еще одну апелляцию в совет по рассмотрению листинга и слушаниям Nasdaq.